LPI-SHL: Volltrunken in den Graben gefahren

Hildburghausen (ots)

In den späten Abendstunden des Freitags teilte eine 33-Jährige der Polizei ein im Graben stehendes Auto in der Bahnhofstraße in Hildburghausen mit. Der vermeintliche Fahrer machte auf die Frau einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der 27-Jährige gab zunächst an nicht gefahren zu sein. Zeugenaussagen bestätigten jedoch den Verdacht, dass er den Audi gefahren hatte, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Das Auto wurde abgeschleppt.

