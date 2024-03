Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bei der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Frankfurt: Getarnte Klinge in der Gürtelschnalle sichergestellt

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Samstag haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen Gürtel der gefährlichen Art sichergestellt: In der Gürtelschnalle befand sich eine getarnte Klinge. Ein 49-jähriger Mann hatte beabsichtigt, nach Chicago (USA) auszureisen und musste dazu die Luft-sicherheitskontrolle passieren. Durch das geschulte Auge einer Monitorkraft konnte die Klinge erkannt und die Bundespolizei umgehend alarmiert werden.

Bei der Nachkontrolle des Gürtels bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten stellten den Gürtel mit der getarnten Klinge sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den US-Amerikaner wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell