POL-MFR: (821) Schwerer Verkehrsunfall bei Gunzenhausen - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Lauf a.d.Pegnitz (ots) - Am Montagnachmittag (29.07.2024) ereignete sich ein Wohnhausbrand in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 38-jährigen Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 16:00 Uhr teilte der 38-jährige Bewohner eines Wohnhauses in der Egelseestraße über Notruf mit, dass sein ...

