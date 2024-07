Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (818) Wohnhausbrand - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Am Montagnachmittag (29.07.2024) ereignete sich ein Wohnhausbrand in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 38-jährigen Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 16:00 Uhr teilte der 38-jährige Bewohner eines Wohnhauses in der Egelseestraße über Notruf mit, dass sein Haus in Brand stehe. Zudem äußerte der Mann mit, den Brand selbst gelegt zu haben.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte nur mit erheblichem Aufwand gelöscht werden. Aufgrund des Brandgeschehens ist das Haus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der 38-Jährige hatte den Brandort bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Er konnte jedoch einige Zeit später in Fürth in Gewahrsam genommen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden musste. Zudem fuhr er mit einem Pkw, an welchen falsche Kennzeichen angebracht waren, nach Fürth ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zudem muss er sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Kennzeichmissbrauchs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell