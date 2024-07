POL-MFR: (816) 33-jähriger Mann aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots) - Am 19.07.2024 (Freitag) kam es in einem Cafè in Zirndorf (Lkrs. Fürth) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in deren Verlauf einer der Beteiligten ein Messer zog. Die Polizeiinspektion Zirndorf sucht Zeugen des Geschehens. Gegen 22:00 Uhr ging über den Polizeinotruf die Mitteilung über eine Auseinandersetzung in einem Cafè im ...

mehr