Kißlegg

Alkoholisiert am Steuer - Mann verweigert Maßnahmen

Renitent hat sich ein alkoholisierter Autofahrer verhalten, der von Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg in der Nacht auf Freitag in der Bühlseestraße kontrolliert wurde. Nachdem ein Alkoholvortest bei dem Mann über 1,3 Promille anzeigte, kündigte er kurzerhand an, sich gegen die angeordnete Blutentnahme wehren zu wollen. Zuvor hatte er sich während der Kontrolle wohl aufgrund seiner Alkoholisierung noch neben seinem Wagen übergeben. Sein renitentes Verhalten half dem 32-Jährigen nicht, ihm wurde im Beisein mehrerer Polizeistreifen unter Anwendung von unmittelbarem Zwang in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auf den Autofahrer kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, seine Fahrzeugschlüssel wurden aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Kißlegg / A 96

Sekundenschlaf führ zu Unfall

Glück im Unglück hatte am Donnerstagnachmittag eine BMW-Fahrerin, die auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord am Steuer ihres Wagens kurz eingenickt war. Kurz nach 16 Uhr geriet die 75-Jährige mit ihrem Pkw zunächst nach rechts in den Grünstreifen und überfuhr dort einen Leitpfosten. Hiervon aufgeschreckt kollidierte sie beim Gegenlenken mit dem Unterfahrschutz eines Lkw-Anhängers, sodass sich der BMW in der Folge drehte und in die Mittelleitplanke prallte. Die Unfallverursacherin zog sich glücklicherweise lediglich leichtere Verletzungen zu, an ihrem Wagen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Sachschaden am Lkw-Anhänger sowie der Mittelleitplanke fiel deutlich geringer aus. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Infolge des Unfalls kam es auf der A 96 bis kurz nach 17.30 Uhr teils zu Stau und stockendem Verkehr.

Leutkirch im Allgäu

Mann wird Bauchtasche entrissen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Das Kriminalkommissariat Ravensburg bittet um Hinweise, nachdem in der Nacht auf Freitag in der Wangener Straße ein Unbekannter einem 69-Jährigen seine Bauchtasche entrissen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen rempelte der Unbekannte den Senior gegen 0.30 Uhr an und entriss ihm in einem Gerangel seine Bauchtasche. In dieser soll sich ein höherer Bargeldbetrag befunden haben. Ein Zeuge gibt an, den Unbekannten im Bereich Seehausweg bei seiner Flucht gesehen zu haben. Weitere Hinweise zu Tat und Täter oder dem Verbleib der Bauchtasche nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Der Unbekannte wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 175cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren sowie sportlicher Figur beschrieben. Er soll zur Tatzeit ein T-Shirt und lange blaue Jeans getragen haben.

Isny im Allgäu

Fachdienst Gewerbe / Umwelt ermittelt wegen möglicher Gewässerverunreinigung

Wegen einer möglichen Gewässerverunreinigung hat der Fachdienst Gewerbe / Umwelt beim Polizeipräsidium Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwochvormittag wurden im Bereich Rohrdorf in der "Eschach" rund 100 tote Fische gemeldet. Eine erste Überprüfung des Gewässers, in die auch die weiteren zuständigen Behörden involviert waren, ergab bislang keine offenkundige Ursache für das Fischsterben. Die Untersuchung von entnommenen Wasserproben steht noch aus.

Horgenzell

Verkehrskontrolle - Fahrerin alkoholisiert

Weil sie mit ihrem Wagen mehrfach über die Mittellinie fuhr, haben Polizisten am Freitag gegen Mitternacht zwischen Baumgarten und Wolketsweiler eine Autofahrerin gestoppt. Nachdem bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ein Alkoholvortest über zwei Promille anzeigte, musste die Fahrerin ihren Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fronreute

Außenfassade gerät bei Bauarbeiten in Brand

Bei Bauarbeiten mit einem Gasbrenner ist am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr die Fassade eines Firmengebäudes in der Wolpertswender Straße in Brand geraten. Der Arbeiter verständigte die Feuerwehr, nachdem er die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpft hatte und es weiterhin stark qualmte. Die Wehrleute entfernten einen Teil der Dämmung und löschten diese vollständig ab. Der Brand hatte glücklicherweise kein größeres Ausmaß genommen, der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Ravensburg

Polizei ermittelt nach Diebstählen an Obstautomat

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die sich in den vergangenen Tagen an einem Obstautomaten in Oberhofen zu schaffen gemacht haben. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Diebe einen niedrigeren dreistelligen Euro-Betrag und flüchteten. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht den ersten Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen nach.

