Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brennender Pkw in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Am 20.07.2024 gegen 02:20 Uhr steckte eine 21-jährige männliche Person einen Pkw in der Köllner Straße in Püttlingen in Brand. Der 21-jährige war offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und ging eigenen Aussagen zufolge "aus Langeweile" auf die Straße. Dort schlug er die Seitenscheibe eines älteren VW Polo mit einem Schlagstock ein, verteilte in diesem brennbares Insektenspray und steckte den Pkw anschließend in Brand. Er konnte bei sich zuhause angetroffen werden und war geständig. Bei ihm konnten das Insektenspray als Brandbeschleuniger sowie der Schlagstock festgestellt werden. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Täter war in einem psychischen Ausnahmezustand und hat sich freiwillig in ärztliche Behandlung begeben.

