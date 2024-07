Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Entwendete Gullydeckel in Völklingen-Heidstock

Völklingen-Heidstock (ots)

Am 20.07.2024 gegen 02:10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter insgesamt sechs Gullydeckel in Völklingen-Heidstock. Betroffen waren die Mainstraße, die Gerhardstraße sowie die Straße "In der Potaschdell". Es ist bislang bekannt, dass der Täter mit einem weißen Kastenwagen unterwegs gewesen ist. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise hierzu können bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 gemeldet werden.

