Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kurioser Unfall in Völklingen-Geislautern

Völklingen-Geislautern (ots)

Der Polizeiinspektion Völklingen wurde am Morgen des 14.07.24 von einem Verantwortlichen des Bauhofs Völklingen-Geislautern mitgeteilt, dass im Laufe der vergangenen Nacht ein PKW die Mauern des Betriebsgeländes "überflogen" habe dort verunfallt sei. Die Polizisten konnten den besagten PKW tatsächlich auf dem Gelände feststellen. An diesem hatten die Frontairbags ausgelöst. Der PKW wies einen Totalschaden auf und stand mit der Fahrzeugfront gegen eine dortige Mauer. Personen waren keine mehr an dem Fahrzeug. Die Kennzeichen wurden nach dem Unfall vermutlich von dem Unfallfahrer entfernt. Eine vor Ort durchgeführte Spurensuche ließ darauf schließen, dass der PKW zuvor auf dem angrenzenden Parkplatz des EDEKA-Marktes vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher kollidierte demzufolge mit einer Begrenzungsmauer. Durch die Wucht des Aufpralls in Verbindung mit der gefahrenen Geschwindigkeit überfuhr der PKW die 40 cm hohe Begrenzungsmauer, durchbrach in der Folge den Zaun zum Gelände des Bauhofes und kollidierte wiederum mit einer dort befindlichen Mauer. Von einer möglichen Verletzung des Fahrers / der Fahrzeuginsassen ist nach derzeitigem Stand nicht auszugehen. Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell