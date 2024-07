Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind

Großrosseln (ots)

Am Samstag, den 13.07.2024 wurde die Polizeiinspektion Völklingen über einen Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 13 - Jährigen Kind in Kenntnis gesetzt. Das Kind war mit seinem E-Scooter auf einem unbefestigten Weg im Grenzbereich zwischen Großrosseln und Petite Rosselle gefahren, als er von hinten vermutlich von einem Motorroller erfasst wurde und zu Fall kam. In Folge des Sturzes erlitt das Kind mehrere Schürfwunden und ein Hämatom im Gesicht. Das Kind trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Der 13 - Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

