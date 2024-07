Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht auf der A620 Anschlussstelle Völklingen-City

Völklingen (ots)

Ein 32 - Jähriger Familienvater aus Völklingen befuhr am Samstag, den 13.07.24 gegen 08:00 Uhr gemeinsam mit seinen zwei Kindern die A620 in Fahrtrichtung Saarlouis. In Höhe der Anschlussstelle Völklingen-City beabsichtigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer die dortige Anschlussstelle zu verlassen. Hierzu wechselte der Unbekannte vor dem Fahrzeug des 22 - Jährigen über die rechte Fahrspur hinweg auf die Abfahrt. Zur Verhinderung eine Kollision musste der Familienvater sein Fahrzeug stark abbremsen und ein Ausweichmanöver durchführen, was einen Zusammenstoß mit der Außenleitplanke der BAB zur Folge hatte. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt unerkannt fort. Bei dem PKW soll ich sich um einen silbernen BMW Kombi gehandelt haben. Seitens des Geschädigten konnte nachfolgendes Teilkennzeichen "SB-S" abgelesen werden. An dem Fahrzeug des Familienvaters entstand erheblicher Sachschaden. Er und seine beiden Kinder blieben unverletzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

