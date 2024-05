Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bäume abgesägt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 18.05.2024 und dem 21.05.2024 sägten unbekannte Täter mittels Kettensäge unberechtigt insgesamt 3 Bäume auf den Parkplätzen zweier Einkaufsmärkte in der Meinersdorfer Straße und an der Alten Gießerei in Zeulenroda-Triebes ab. Es entstand ein Sachschaden eines mittleren 4-stelligen Betrages. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (Bezugsnummer 0130234/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell