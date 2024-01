Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Vermeintlicher Gasgeruch entpuppt sich als Unfugmeldung

Hamburg (ots)

Hafencity, Gasgeruch, 03.01.2023, 19:22 Uhr. Großer Grasbrook

Gestern Abend ist es zu einem kuriosen Notruf in der Rettungsleitstelle gekommen. Dabei wurde der Feuerwehr Hamburg durch einen unbekannten Anrufer ein vermeintlicher Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Hafencity gemeldet.

Bei Eintreffen der Kolleg:innen der nächstgelegenen Feuerwehr- und Rettungswache Veddel und dem Umweltdienst konnte nach umfassender Erkundung keine Schadenslage ausgemacht werden, vielmehr befanden sich plötzlich 20 Pizzaboten vor der Tür des Wohnhauses. Diese wollten alle zur selben Wohnadresse um zu Liefern.

Nach kurzer Rücksprache zwischen Feuerwehr und Polizei war klar, hier hat sich jemand wohl einen üblen Scherz erlaubt. Wer die Pizzen nun gegessen hat entzieht sich unserer Kenntnis.

Die Polizei Hamburg hat nun weitere Ermittlungen aufgenommen.

