Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro ist es am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht im Kreuzungsbereich der Möhringer Straße und der Karlstraße gekommen. Eine 26-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der Karlstraße in Richtung Möhringer Straße unterwegs. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Renault Clio einer 22-Jährigen, die auf der Möhringer Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Die Polizei schätzt den am Renault entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von 5.000 Euro und am VW auf ungefähr 8.000 Euro.

