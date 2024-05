LPI-G: Langer Stau aufgrund verlorener Ladung

Gera (ots) - Gera: Ein 19-jähriger Mann meldete sich am Sonntagabend (19.05.2024) und gab an, Opfer einer Raubstraftat geworden zu sein. Demnach soll er im Bereich Wiesestraße (StraBa-Haltestelle An der Spielwiese) von zwei bislang unbekannten Männer angesprochen worden sein. Die beiden Täter sollen ihm in der Folge Bargeld geraubt haben. Verletzt wurde der 19-Jährige nicht. Beschrieben wurden die beiden Täter als ausländisch, ca. 17 - 20 Jahre alt, einmal schwarz und ...

