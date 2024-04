Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer bei Crivitz

Sternberg (ots)

Am Sonntag, den 07.04.2024 gegen 11:30 Uhr ereignete sich zwischen der Ortschaft Tramm und der Stadt Crivitz auf der Landesstraße ein Verkehrsunfall. Dabei überholte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer eine Kolonne bestehend aus ca. 40 Radfahrern, welche in Richtung Crivitz radelten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Abstand zu einem Rennrad zu gering, so das der Pkw mit dem 69-jährigen Radfahrer zusammen stieß, welcher im Anschluss stürzte. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Er wurde an der Unfallstelle zunächst medizinisch versorgt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren eingeleitet. gefertigt: René Borchers Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sternberg verantwortlich: Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

