Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Mann in Parchim beging zahlreiche Straftaten und leistete Widerstand

Parchim (ots)

Ein randalierender Mann hat sich am Samstagabend in Parchim polizeilichen Maßnahmen widersetzt und Widerstand geleistet. Der Mann soll Zeugenaussagen zufolge vor fahrende Autos gesprungen sein und die jeweiligen Fahrzeugführer somit zum Anhalten gezwungen haben. Anschließend soll er auf die Fahrzeuge eingeschlagen und Personen bedroht haben. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Der Mann konnte kurze Zeit später auf dem Parkplatz am Moltkeplatz durch die eingesetzten Polizisten festgestellt werden. Bei der Klärung des Vorfalls wurde der 30-jährige Mann plötzlich aggressiv, widersetzte sich den Anweisungen der Beamten und griff diese an. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Zeugen berichteten zudem, dass der Mann zuvor am Wockersee einen ca. 15-jährigen Jungen mit dem Knie in dessen Gesicht geschlagen haben soll. Der Geschädigte entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens und wird gebeten sich umgehend bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus soll der Mann seine Genitalien vor Kindern am Wockersee entblößt haben. Die beschriebenen Sachverhalte sind Gegenstand mehrerer Ermittlungsverfahren. Aus diesem Grunde bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere der Junge, der Opfer des Angriffs wurde und die Personen, die in den von dem Mann angegriffenen Fahrzeugen saßen, werden gebeten umgehend Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Wer Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen kann, möge sich bitte mit der Polizei in Parchim unter der Tel. 03871/6000 in Verbindung setzen. Gegen den aus der Region stammenden 30-jährigen Deutschen ist Anzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung, exhibitionistischer Handlungen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erstattet worden. gefertigt durch: Julia Staude Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Parchim verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell