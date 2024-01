POL-WE: Echzell: Schwerer Verkehrsunfall - Autofahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle

Friedberg (ots) - Mehrere Wetterauer meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der Polizei, da sie per Post ein verdächtiges Schreiben erhalten hatten. In diesem durchaus professionell aufgesetzten Brief werden die Empfänger aufgefordert, die angeblich fälligen Rundfunkbeiträge zu zahlen. In dem vorliegenden ...

mehr