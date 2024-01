Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetterau: Zahlungsaufforderung Rundfunkbeiträge- Warnung vor aktueller Betrugsmasche!

Friedberg (ots)

Mehrere Wetterauer meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der Polizei, da sie per Post ein verdächtiges Schreiben erhalten hatten. In diesem durchaus professionell aufgesetzten Brief werden die Empfänger aufgefordert, die angeblich fälligen Rundfunkbeiträge zu zahlen. In dem vorliegenden Fall belief sich die Forderung auf 55,08 Euro.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Wetterau ergaben, dass es sich um ein Fake-Schreiben handelt. Die enthaltenen Angaben, beispielsweise zur IBAN, passen nicht zum "echten" Beitragsservice. Es handelt sich also um eine Betrugsmasche!

Empfängerinnen und Empfänger dieses Schreibens sollten genau prüfen, ob es sich um ein echtes oder ein gefälschtes Schreiben handelt. Dabei kann auch die Überlegung helfen, ob das Schreiben überraschend oder erwartungsgemäß eingetroffen ist. Wer unsicher ist, sollte vor einer Zahlung die angegebene Beitragsnummer überprüfen oder Kontakt mit dem Absender aufnehmen. Wichtig dabei ist, nicht die Kontaktdaten aus dem verdächtigen Schreiben zur Absicherung zu nutzen! Stattdessen sollten die Telefonnummern oder Emailadresse aus älteren Schreiben oder aus dem Internet herausgesucht werden. Sollten bereits Zahlungen geleistet worden sein, kann über die Bank versucht werden, die Überweisung zu stornieren. Zudem wird in diesem Fall zur Anzeigenerstattung bei der Polizei geraten. Grundsätzlich gilt: Warnungen zu möglicherweisen neuen Betrugsmaschen kann die Polizei nur veröffentlichen, wenn sie davon weiß! Daher ist es so wichtig, beim Betrugsverdacht die Polizei zu informieren!

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell