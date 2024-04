Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Rostocker Supermarkt

Rostock (ots)

Am 06.04.2024 gegen 12:10 Uhr kam es im Netto-Markt Brahestraße, in der Rostocker Südstadt, zu einem polizeilichen Einsatz. Ein männlicher Täter entwendete zunächst eine unbekannte Menge an alkoholischen Getränken. Als er beim Verlassen des Marktes durch die Filialleiterin angesprochen wurde, stieß er diese zu Boden und versuchte zu fliehen. Der Täter wurde dann zunächst kurzzeitig durch zwei Zeugen festgehalten. Schließlich hat er sich doch den beiden beherzten Zeugen entziehen können, ließ hierdurch jedoch seinen mitgeführten Rucksack am Tatort zurück. Anschließend konnte der Täter in unbekannte Richtung entkommen. Die 45-jährige deutsche Geschädigte erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungssanitäter medizinisch versorgt. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. gefertigt: Christian Barghahn Polizeikommissar Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen verantwortlich: Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell