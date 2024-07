Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Streitigkeiten unter Montagearbeitern in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Samstag, den 13.07.2024 wurde der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei gegen 23:10 Uhr mitgeteilt, dass eine Schlägerei zwischen acht Personen in der Saarbrücker Straße in Heusweiler im Gange wäre. Nachdem Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnten zwei Personen angetroffen und voneinander getrennt werden. Mehrere Unbeteiligte befanden sich ebenfalls vor Ort. Zu dem Hintergrund der Streitigkeiten wurde bekannt, dass es zu einem Körperverletzungsdelikt und Bedrohungsdelikt unter mehreren Montagearbeitern aufgrund von ausbleibenden Lohnzahlungen zunächst in der Monteurswohnung gekommen war. Nachdem sich die Auseinandersetzung auf die Straße verlagert hatte, wurde das Geschehen der Polizei gemeldet. Zwischenzeitliche Zeugenmitteilungen, wonach ein Baseballschläger bei der Auseinandersetzung genutzt worden sei, bewahrheiteten sich nicht. Offenbar wurde bei der Schlägerei von einem Beteiligten eine Wasserwaage verwendet. Zwei der beteiligten Montagearbeiter wurden im Zuge des Vorfalls leicht verletzt. Es konnte zudem festgestellt werden, dass der Hauptaggressor unter deutlicher alkoholischer Beeinflussung stand, sodass bei dem 26 - Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeiinspektion Völklingen zur Einschätzung der Schuldfähigkeit entnommen wurde.

