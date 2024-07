Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Exhibitionist in der Stadionstraße

Völklingen (ots)

Völklingen. Bereits letzten Donnerstagmorgen kam es in der Stadionstraße in Höhe des Anwesens 49 zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann gegenüber zwei 16-jährigen Mädchen. Als eine der Geschädigten ein Bild von dem Täter machen wollte, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Schubertstraße/Heinestraße. Der Unbekannte soll ca. 25 bis 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Er soll mittellange hellbraune Haare getragen haben und wurde als kräftig beschrieben. Er war mit einem grauen T-Shirt und einer grauen Jogginghose bekleidet. Hinweise zu der Person erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell