POL-VK: Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht

Völklingen (ots) - Völklingen. Bereits letzten Donnerstagmorgen kam es in der Stadionstraße in Höhe des Anwesens 49 zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann gegenüber zwei 16-jährigen Mädchen. Als eine der Geschädigten ein Bild von dem Täter machen wollte, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Schubertstraße/Heinestraße. Der Unbekannte soll ca. 25 bis 35 Jahre alt und ca. ...

mehr