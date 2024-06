Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Löbau, Bautzen (ots)

04.06.2024 / 11:35 Uhr / Löbau

04.06.2024 / 12:00 - 13:00 Uhr / Bautzen

Die Bundespolizei ermittelt zurzeit wegen sexueller Belästigung gegen einen 19-jährigen Mann aus Venezuela und sucht die Geschädigte einer Tat am 4. Juni 2024 in der Regionalbahn von Görlitz nach Bautzen.

Kurz zuvor war der Tatverdächtige gegen 11:35 Uhr in der Regionalbahn von Bautzen nach Görlitz hinter Löbau aufgefallen, wo er und ein 16-jähriges deutsches Mädchen zugestiegen waren. Der junge Mann näherte sich der Jugendlichen in einer Sitzgruppe und belästigte sie sexuell. Dies war ihr unangenehm und wurde von der Zugbegleiterin beobachtet. Daraufhin bot diese dem Mädchen einen anderen Sitzplatz an. Während der Rückfahrt des gleichen Zugs in Richtung Dresden ist es zwischen Görlitz und Bautzen zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Auch hier hat die Zugbegleiterin die belästigte Jugendliche umsetzen können.

In Bautzen stieg eine Beamtin der Landespolizei zu und wurde vom Zugpersonal angesprochen. Die Polizistin sprach den Tatverdächtigen an und stellte dessen Identität fest. Während der Fahrt nach Dresden ist es zu keinen weiteren Vorfällen gekommen. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Geschädigte der zweiten Tat, die in Bautzen ausgestiegen war, sowie etwaige Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 melden.

In ähnlichen Situationen sollten Bahnreisende immer den Kontakt zum Zugpersonal suchen und sich umgehend an die Bundespolizei wenden.

