BPOLI EBB: Toillettenkasse ausgeraubt

Ebersbach (Sa.) (ots) - 15.06.2024 / 19:00 Uhr / Ebersbach Die Bundespolizei nahm am Abend des 15. Juni 2024 in Ebersbach einen Dieb fest, der kurz zuvor im Kaufland Supermarkt Schnaps und Steaks gestohlen hatte. Gegen 19:00 Uhr trafen die Beamten den gesuchten 23-jährigen Tschechen an der Bushaltestelle "Goldener Löwe" an. Sie hatten von einem Bürger den Hinweis erhalten, dass der Mann sich verdächtig verhält und in ...

mehr