Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dieb versteckte fünf Schnapsflaschen unter T-Shirt

Ebersbach (Sa.) (ots)

15.06.2024 / 19:00 Uhr / Ebersbach

Die Bundespolizei nahm am Abend des 15. Juni 2024 in Ebersbach einen Dieb fest, der kurz zuvor im Kaufland Supermarkt Schnaps und Steaks gestohlen hatte.

Gegen 19:00 Uhr trafen die Beamten den gesuchten 23-jährigen Tschechen an der Bushaltestelle "Goldener Löwe" an. Sie hatten von einem Bürger den Hinweis erhalten, dass der Mann sich verdächtig verhält und in einem Gebüsch einen Rucksack versteckt hatte. Dieser war leer, aber der Mann hatte fünf Flaschen Alkohol, mehrere Packungen mit Rumpsteaks und Thunfisch, ähnlich einem Rettungsring, um seinen Körper herum in der Hose stecken. Darüber trug er sein T-Shirt. Einen Kaufnachweis konnte er hierfür nicht nachweisen. Jedoch für die geringwertigen Lebensmittel, die er in einem Kaufland-Pappbeutel in der Hand trug. Das Diebesgut hatte einen Warenwert von 151,00 Euro.

Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Demnach wurde er im März 2023 durch das Amtsgericht Pirna wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er den offenen Betrag in Höhe von 1.517,50 Euro nicht zahlen konnte, muss er für 48 Tage in Haft. Die Bundespolizei hat den Tschechen an die JVA Görlitz übergeben. Die Landespolizei ermittelt nun gegen ihn wegen Diebstahls. Das Diebesgut wurde an das Kaufland zurückgegeben.

