Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gestoppt

Zittau (ots)

14.06.2024 / 12:50 Uhr / Zittau

Am 14. Juni 2024 reiste ein per Haftbefehl gesuchter Mann über den Grenzübergang der B 178 bei Zittau aus Polen kommend ein. Er wurde durch die Bundespolizei um 12:50 Uhr in der dortigen Grenzkontrollstelle gestoppt.

Der 46-jährige Rumäne war 2022 durch ein Gericht wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er konnte den offenen Betrag in Höhe von 928,00 Euro zahlen und entging einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell