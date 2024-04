Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 00:35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Person im Ziegelofenweg in Speyer gemeldet, welche mehrere Außenspiegel abgeschlagen/abgetreten habe. Vor Ort konnte der 19-Jährige Beschuldigte durch die Beamten angetroffen werden. Der Beschuldigte hatte eine blutende Schnitt-/Schürfwunde an seiner rechten Hand und wurde anschließend auf hiesige Dienststelle verbracht. Bislang konnten fünf Fahrzeuge mit Sachbeschädigungen festgestellt werden.

Wer kann weitere Sachbeschädigungen oder sonstige sachdienliche Angaben machen? Die Polizei Speyer nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell