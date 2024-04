Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Dudenhofen (ots)

Am Samstag gegen 19:38 Uhr befuhr ein 31-Jähriger PKW-Fahrer die Landauer Straße in Dudenhofen in Fahrtrichtung Harthausen. Dieser konnte durch die Beamten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, bei welcher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Anschließend wurde der Beschuldigt, zwecks Blutprobe ins Krankenhaus verbracht.

