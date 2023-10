Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Wohnungsbrand in Königswinter - Niederdollendorf Feuerwehr kann Brandausbreitung verhindern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Am Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter nach Niederdollendorf zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen die Räume in Vollbrand. Eine vermisste Person wurde zunächst gesucht. Es hatten aber alle Bewohner das Gebäude verlassen können. Eine Brandausbreitung konnte gerade noch verhindert werden.

Um 09:34 Uhr wurden drei Einheiten der Feuerwehr Königswinter in die enge Bebauung nach Niederdollendorf alarmiert. Nach ersten Meldungen sollten in der Hauptstraße Menschen bei einem Brand in Gefahr sein. Durch ein Notarzteinsatzfahrzeug, welches sich zufällig in der Nähe befand, konnte eine schnelle erste Rückmeldung an die Kollegen gegeben werden. Der Leiter der Feuerwehr ließ daraufhin die Alarmstufe auf "Brand 4" erhöhen. Die Wohnung stand in Vollbrand. Flammen schlugen bei Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude geschickt. Parallel erfolgte ein Löschangriff. Die Wohnungen wurden abgesucht. Es wurde keine Person gefunden. Im Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass insgesamt sechs Bewohner von dem Feuer betroffen waren. Alle wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Sie blieben unverletzt. Zwei Katzen konnten sich in der Nachbarwohnung in Sicherheit bringen. Der Verbleib einer Katze aus der Brandwohnung ist aktuell ungeklärt. Mit mehreren C-Rohren wurden die Flammen bekämpft. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Hauses konnte verhindert werden. Es befinden sich 9 Wohnungen in dem Gebäude. Inwieweit diese vom Schadensereignis betroffen sind, wird zurzeit geprüft. Die betroffene Wohnung brannte aus und ist unbewohnbar. Brandgut wurde zum Teil aus der Wohnung entfernt, um Glutnester gezielt ablöschen zu können. Die Brandursachenermittler der Polizei Bonn haben die Ermittlungen aufgenommen. Während der Löscharbeiten blieb die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Weitere Atemschutzgeräteträger standen dort bereit. Nach rund einer Stunde konnten die ersten Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis ca. 11:30 Uhr. Im Einsatz waren neben dem Einsatzführungsdienst die Löschzüge Altstadt, Ölberg und die Löscheinheiten Niederdollendorf, Oberdollendorf, der Einsatzleitwagen aus Bad Honnef Rhöndorf, sowie die Löscheinheit Oberkassel der Feuerwehr Bonn.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell