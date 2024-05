Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 49-Jährige - Mutter ermöglicht Freiheit

Bochum - Witten (ots)

Am vergangenen Sonntag (19. Mai) kam es vor dem Hauptbahnhof Bochum zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einer Frau. Später stellte sich heraus, dass die 49-Jährige bereits von einer Staatsanwaltschaft gesucht wurde.

Gegen 14 Uhr wurde das Bundespolizeirevier am Bochumer Hauptbahnhof über eine Streitigkeit zwischen mehreren Passanten auf dem Vorplatz des Bahnhofes informiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Gruppe Jugendlicher (14, 16, 17), die zuvor mit einer 49-Jährigen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein sollten. Vor einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof stellten die Beamten die Frau. Da die deutsche Staatsbürgerin sich gegenüber den Polizisten nicht ausweisen konnte, wurde sie zur Feststellung ihrer Identität der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum zugeführt. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum per Haftbefehl nach ihr suchen ließ. Das Amtsgericht Witten verurteilte die Gesuchte bereits im Juni 2023 rechtskräftig, wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen, in einem Fall in Tatmehrheit mit Bedrohung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 110 Tagessätzen zu je 10 Euro.

Die Frau aus Witten hatte bisher weder die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.100 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) beglichen, noch sich der Ladung zum Strafantritt gestellt.

Nachdem die Verurteilte ihre Mutter kontaktierte, erklärte diese sich dazu bereit, die Summe persönlich bei der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof zu begleichen, sodass die Deutsche einer Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt entgehen konnte.

