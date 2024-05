BPOL NRW: Morgens um 02:30 Uhr in Aachen - Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle gegen eine Person

Essen (ots) - Am Montagabend (20. Mai) griff ein 24-Jähriger zwei Männer mit Schlägen und Tritten am Hauptbahnhof Essen an. Als er die Bundespolizisten erblickte, versuchte er zu flüchten. Anschließend wehrte er sich vehement gegen die Beamten und verletzte einen von ihnen dabei. Gegen 22:30 Uhr bestreiften ...

mehr