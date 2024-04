POL-NI: Hilgermissen- Diebstahl von Werkzeugen

Nienburg (ots) - (Oth) Unbekannte Täter entwendeten am 09.04.2024 zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr die Geldbörse einer 66-Jährigen. Die Stadthägerin befand sich während dem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Jahnstraße in Stadthagen. In der Geldbörse befanden sich diverse Karten und 55 Euro Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu melden. ...

mehr