Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Einbruch in der Nacht

Nienburg (ots)

(Oth) Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochmorgen, den 10.04.2024 zwischen 2:00 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Fröbelstraße in Stadthagen. Während dem Einbruch befanden sich die Eigentümer, eine 71-Jährige und ihr 85-jähriger Mann in dem Wohnhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Wohnräume und entwendeten 1.300 Euro Bargeld.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu melden.

