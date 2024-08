Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unfallflucht - Rollerfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Bad Saulgau zugezogen. Gegen 17:45 Uhr befuhr der 17-jährige Geschädigte den Kreisverkehr in der Moosheimer Straße, von Moosheim kommend, als ihm von einem bislang unbekannten grauen Kombi, welcher aus der Wiesenstraße in den Kreisverkehr einfuhr, die Vorfahrt genommen wurde. Durch eine Vollbremsung konnte der Zweiradfahrer zwar einen Zusammenstoß verhindern, kam durch diese jedoch zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Ob der Kombifahrer den Verkehrsunfall überhaupt bemerkt hat ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

