POL-RE: Herten: Einbruch in Käserei - Wer kennt die Verdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Dorsten Mit Bargeld als Beute flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus am Westerwaldweg. Zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Gladbeck In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in das Büro ...

