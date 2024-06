Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Mit Bargeld als Beute flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus am Westerwaldweg. Zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in das Büro eines Gewerbebetriebes an der Rockwool Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangten entfernten sie ein Gitter und schlugen eine Scheibe ein. In dem Büro flexten sie einen Tresor auf und nahmen das Bargeld mit. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Recklinghausen

Gegen 01 Uhr in der vergangenen Nacht verschafften sich drei Unbekannte Zugang zu einem Kiosk an der Martinistraße. Sie schlugen die Scheibe ein, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Aus dem Inneren nahmen sie einen Tresor samt Bargeld mit. Ein Zeuge hatte den Einbruch beobachtet. Er konnte drei Männer als Tatverdächtige grob beschreiben: trugen kurze Hosen, ein Mann mit schwarzem T-Shirt, zwei Männer mit weißem T-Shirt, einer der Tatverdächtigen führte eine kleine Tasche mit.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

