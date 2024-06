Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Bus

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Ginsterweg/Hoher Weg sind heute Morgen ein Bus und ein Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 26-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Straße Hoher Weg unterwegs und wollte gegen 7.45 Uhr geradeaus über die Kreuzung fahren. Im gleichen Moment kam ein 38-jähriger Busfahrer auf dem Ginsterweg gefahren - auch er wollte geradeaus weiter, in Richtung Dortmunder Straße. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Busfahrer als auch der Autofahrer und dessen 25-jährige Beifahrerin aus Castrop-Rauxel verletzt. Die Drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

