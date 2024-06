Polizei Bochum

POL-BO: Sicher in den Urlaub: Polizei informiert am 30. Juni rund um den Ferienreiseverkehr

Bochum (ots)

In wenigen Tagen beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien - und damit auch die Reisezeit. Was muss man bei langen Autofahrten beachten? Wie wird das Gepäck im Auto am besten gesichert? Und worauf muss man achten, wenn Haustiere mit in den Urlaub fahren?

Diese und viele andere Fragen beantwortet das Team der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Bochum am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 18 Uhr an einem Infostand an der Autobahnkirche RUHR, Dorstener Straße 263.

Dort findet der "Tag der Autobahnkirchen" unter dem Motto "Reisen - aber sicher!" statt. Die Besucherinnen und Besucher können sich hier rund um das Thema Ferienreiseverkehr informieren.

Zu den Programmpunkten gehört unter anderem auch die Veranschaulichung einer Sicherheitsüberprüfung eines Reisebusses durch Einsatzkräfte der Polizei.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell