POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis/CW/FDS) - Ablenkung im Straßenverkehr

Alleine in dieser Woche von Montag, 05.02.2024, bis Freitag, 09.02.2024, haben Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt oder bei stationär eingerichteten Kontrollstellen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim insgesamt 59 Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Unter den Betroffenen befanden sich 57 Kraftfahrzeugführer sowie zwei Fahrradfahrer. Was viele nicht wissen, die entsprechende Handynutzung ist sowohl als Fahrzeugführer eines motorisierten Fahrzeugs als auch als Fahrradfahrer untersagt. Immer noch unterschätzen viele Fahrzeugführer die Gefahr der Handynutzung am Steuer oder am Fahrradlenker, dabei handeln sie grob fahrlässig, ohne sich der Folgen überhaupt bewusst zu sein. Denn Unaufmerksamkeit ist häufig Ursache für schwere Verkehrsunfälle.

Lassen Sie während der Fahrt ihr Handy liegen und schalten Sie den Ton aus. Keine Nachricht ist es wert, sich selbst oder andere zu gefährden oder zu schädigen.

