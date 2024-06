Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den mutmaßlichen Geldbörsen-Dieb?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/139217

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Der Tatverdächtige stieg am 14. März 2024 gegen 14.45 Uhr in ein Taxi am Bochumer Hauptbahnhof. Nachdem er den Taxifahrer abgelenkt hatte, entwendete er dessen Brieftasche und flüchtete in den Hauptbahnhof.

Hinweise auf den gesuchten Mann nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell