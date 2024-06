POL-BO: Handydiebstahl - Fahndung erfolgreich!

Herne (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Bochum. In der Nacht vom 26. auf den 27. Februar 2024 wurde ein 66-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt in seinem Wohnhaus in Herne aufgefunden. Nachbarn hatten sich wegen des Bellens seines Hundes bei der Polizei und dem Rettungsdienst gemeldet. Wir berichteten mit ...

