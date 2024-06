Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt diese beiden Personen?

Bochum (ots)

Nach einem Betrugsdelikt im Dezember 2023 veröffentlicht die Kriminalpolizei mit richterlichem Beschluss Bilder einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Personen?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/139095

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich am 3. Dezember 2023 an der Anschrift "An der Maarbrücke" in Bochum. Die zwei bislang Unbekannten sind verdächtig, dort einem 23-jährigen Mann aus Geseke anstelle eines originalen Mobiltelefons der Marke Apple ein Plagiat verkauft zu haben.

Wer kennt die beiden abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 15 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4605 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell