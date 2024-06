Polizei Bochum

POL-BO: Handydiebstahl- Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Bereits am 20. November 2023 kam es in Bochum zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons. Gegen 16:30 Uhr entwendeten zwei Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt an der Kortumstraße 79 ein Handy aus der Jackentasche eines Geschädigten.

Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Foto der Männer zur Veröffentlichung in den Medien vor.

Das Foto finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/138316

Sollte das Bild nicht mehr verfügbar sein, ist die Fahndung abgeschlossen.

Wer kennt die Tatverdächtigen oder kann Angaben zu diesen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 31 unter den Rufnummern 0234 909-8110 oder -4441 (Kriminalwache)

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell