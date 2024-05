POL-NI: Stadthagen - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 13.05.2024 zwischen 17 und 17:20 Uhr auf dem Parkstreifen vor Subway an der Verdener Landstraße in Nienburg ereignete. Ein andere Pkw beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Mazda der 28-jährigen Geschädigten, während sie sich im Restaurant aufhielt. Die Geschädigte gab an, dass beim ...

