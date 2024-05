POL-NI: Nienburg - Unfallflucht - Zeugen und Verursacher gesucht

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 15.05.2024 gegen 13 Uhr auf der Celler Straße in Nienburg ereignete. Ein Lkw beschädigte zu dem oben genannten Zeitpunkt einen am Straßenrand geparkten BMW. Ggf. wurde der Unfall von dem Verursacher nicht bemerkt. Der beschädigte BMW der 50-jährigen Geschädigten aus Schweringen war am rechten ...

