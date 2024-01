POL-MA: Mannheim: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Schuppen in der Brunnengasse in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch eine 48-jährige Zeugin, welche die Polizei und Feuerwehr über den Brand informierte, konnte unmittelbar vor dem Brand ein lauter Knall wahrgenommen werden. Etwa eine halbe Stunde vor dem Brand konnten auf dem Wohnanwesen ...

