Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schuppen in Brand geraten-Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Schuppen in der Brunnengasse in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch eine 48-jährige Zeugin, welche die Polizei und Feuerwehr über den Brand informierte, konnte unmittelbar vor dem Brand ein lauter Knall wahrgenommen werden. Etwa eine halbe Stunde vor dem Brand konnten auf dem Wohnanwesen zwei Personen, augenscheinlich Jugendliche, dabei beobachtet werden, wie sie Feuerwerkskörper in die Richtung der dortigen Tiefgarage warfen. Inwieweit hier ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte telefonisch unter Tel: 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell