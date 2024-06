POL-BO: "EG Castroper": Polizei sucht mit Fotos nach gewaltbereiten Kölner Fußballanhängern

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum-Linden am Sonntagvormittag, 16. Juni, ist ein Radfahrer (30) aus Castrop-Rauxel schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand war der 30-jährige gegen 10.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Lindener Straße unterwegs. Als er nach links in die Hattinger Straße einbiegen wollte, geriet er in die dortigen Straßenbahnschienen und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. ...

