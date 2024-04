Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Feuer in Haus

Leichte Verletzungen zog sich ein Bewohner bei einem Brand am Dienstag in Riedlingen zu.

Ulm (ots)

Der Feuerwehr wurde gegen 20.15 Uhr zu einem Brand in der Heunenburgstraße gerufen. Schnell hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Ein 76-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Was zum Ausbruch des Brandes führte ist unklar. Eine strafbare Handlung schließt die Polizei aus.

